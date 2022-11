Coupe du monde : Niclas Füllkrug, le joker allemand qui redonne de l’espoir à la Mannschaft

La blessure de Timo Werner, avant la Coupe du monde 2022 au Qatar, a ouvert la porte à deux néophytes pour le poste tant convoité de n°9 de la sélection allemande : Niclas Füllkrug et Youssoufa Moukoko. Les deux joueurs ont brillé depuis le début de la saison en Bundesliga avec leurs clubs respectifs, le Werder Brême et le Borussia Dortmund.

Et depuis le début de la mini-préparation allemande pour le Mondial, c’est l’avant-centre du Werder Brême qui s’en sort le mieux. Avec aucune sélection au compteur, Niclas Füllkrug a marqué l’unique but du match de préparation contre Oman (1-0) et ce dimanche 27 novembre, il a permis à son équipe de recoller au score contre l’Espagne (1-1) alors que sa sélection nationale était au bord de l’élimination en Coupe du monde. Sur une accélération de Leroy Sané et un service de Jamal Musiala, il n'a pas laissé passer sa chance sur une puissante frappe qui a fini sa course dans la lucarne gauche du but espagnol. Sa deuxième réalisation sous le maillot allemand en trois sélections.