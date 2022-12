Angleterre-France : les Anglais optimistes avant d’affronter les Bleus au Mondial

L’Angleterre est confiante avant d’affronter les champions du monde en titre. Ce samedi 10 décembre, à 20h, les Three Lions joueront leur qualification pour le dernier carré de la Coupe du monde contre l’équipe de France. Un match à suivre sur TF1 et en direct commenté sur TF1info.

Contre la France, l'Angleterre comptera sur Kyle Walker pour réussir là où l'Australien Nathaniel Atkinson, le Danois Rasmus Kristensen et le Polonais Matty Cash ont échoué : stopper Kylian Mbappé. "Je regarde l’équipe de France et je me dis : Mbappé est ma seule inquiétude. Je ne veux pas manquer de respect aux autres, mais la façon dont l’équipe d’Angleterre est bâtie, si on peut contenir Mbappé, tout le reste est géré", a déclaré Rio Ferdinand, sur les antennes de la BBC.