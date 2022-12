VIDÉO - Angleterre-France : quand Harry Kane s'entraînait à rater un penalty avec Jonny Wilkinson

À la suite de ce manqué, mettant fin aux espoirs anglais au Qatar, les critiques ont fusé à l'encontre du joueur de 29 ans. Plusieurs internautes ont également fait preuve d'humour sur les réseaux sociaux. Certains ont ainsi fait remonter une publicité datant de 2018. La séquence vidéo met en scène Harry Kane et l’ancienne gloire du rugby britannique Jonny Wilkinson (vainqueur du Tournoi des Six Nations à quatre reprises (2000, 2001, 2003, 2011) et champion du monde 2003).

L'avant-centre tire d'abord un penalty parfait, sur la gauche de la cage. Une réussite qui lui vaut d'être sermonné par l'ancien demi d'ouverture. "Non, non, tu as tout faux, laisse-moi te montrer", lance l'ex-joueur de Toulon.