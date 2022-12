EN IMAGES - Coupe du monde : l'immense liesse dans les rues de Buenos Aires

Le dernier but de Gonzalo Montiel aura délivré tout un pays. Après près de trois heures d'un suspens insoutenable sous un soleil de plomb, une déflagration de joie a traversé l'Argentine, dont la capitale est entrée en effervescence. À Buenos Aires, la foule venue déjà en nombre ce dimanche 18 décembre pour assister au match entre l'Argentine et la France a vibré avec la victoire de l'équipe de foot en Coupe du monde face à la France. Une énorme liesse populaire qui a teinté les rues de la capitale de bleu et de blanc.