Argentine-Croatie : Leo Messi contre Luka Modric, le choc de la dernière chance

Ils disputent sans doute au Qatar leur dernière Coupe du monde, et rêvent d'accrocher le trophée en or à leur palmarès déjà riche. Leo Messi et Luka Modric, leaders respectifs des sélections argentine et croate, s'affrontent ce mardi (20h sur TF1 et TF1info) en demi-finale du Mondial. Deux capitaines de navires vieillissants, qui ont parfois tangué depuis le début de la compétition, désormais aux portes de la finale.