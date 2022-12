VIDÉO - Argentine-France : Kylian Mbappé contre Lionel Messi, le match dans le match

La postérité ne passe pas uniquement par les terrains de football. Aujourd'hui, elle se gagne aussi à travers les médias : publicité, réseaux sociaux. Et pour l'instant, Lionel Messi écrase le match. Par exemple, il compte cinq fois plus d'abonnés sur Instagram et sept fois plus sur Facebook que le Français. Une domination qui n'aidera pas l'Argentine à gagner... et heureusement !