Coupe du monde : Szymon Marciniak au sifflet de la finale, un arbitre qui réussit bien à la France et à l'Argentine"

Âgé de 41 ans, Szymon Marciniak a déjà dirigé des rencontres impliquant les deux finalistes de la Coupe du monde : tout d'abord, la victoire de la France aux dépens du Danemark en phase de poules (2-1), puis la victoire des Argentins en huitièmes de finale contre l'Australie (2-1).

Habitué au haut niveau, avec près de 39 rencontres déjà arbitrées en Ligue des Champions, Szymon Marciniak s'était fait remarquer l'an dernier pour avoir accordé près de 18 minutes de temps additionnel lors d'une demi-finale de la Coupe arabe entre l'Algérie et le Qatar, sans aucune justification particulière.

Szymon Marciniak deviendra le premier arbitre polonais à arbitrer la finale d'une Coupe du monde en tant qu'arbitre central de la rencontre et sera assisté de ses compatriotes, Pawel Sokolnicki et Tomasz Listkiewicz. Ce trio a notamment déjà officié ensemble lors de l'Euro 2016 et de la Coupe du monde 2018.