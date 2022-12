VIDÉO - Argentine-France : "Il faudra du temps pour digérer", confie Didier Deschamps

"Malheureusement, on a été trop à réaction dans cette finale. C'était presque un match de boxe, on s'est rendus coup pour coup", déplore Hugo Lloris, après le coup de sifflet final. "Le seul regret que l'on peut avoir, c'est d'avoir complètement manqué notre première mi-temps. Malgré ça, on n'a rien lâché, on y a cru jusqu'au bout", ajoute le gardien. "Mais il a fallu un gagnant. Ça s'est joué aux tirs au but. C'est toujours cruel d'être du mauvais côté mais on a tout donné du début à la fin dans cette compétition", rumine le portier tricolore. "Aujourd'hui, pendant une heure, on n'était pas dans le match. On s'est battus, on est revenus et on aurait pu gagner", abonde Raphaël Varane. "Je suis très fier d'être français, très fier de ce groupe. On garde la tête haute", lance le joueur de Manchester United.