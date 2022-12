VIDÉO - Le doublé de Weghorst, la joie de Molina… Revivez les buts de Pays-Bas-Argentine 

Dans les toutes dernières secondes du match, une combinaison de génie entre Berghuis et Weghorst fait trembler le Lusail Stadium. Sur un coup franc, à l’entrée de la surface de réparation, Steven Berghuis fait mine de tirer avant de faire une passe à Weghorst. Au duel avec Enzo Fernandez, le Néerlandais se défait de son vis-à-vis avant de se retourner et frapper du pied gauche. Un but somptueux et décisif (101e).

Les deux équipes ne se sont pas parvenues à se départager pendant la prolongation. Lors de la séance de tirs au but, l'Argentine valide son ticket pour le dernier carré où elle affrontera la Croatie, tombeuse du Brésil un peu plus tôt dans la journée.