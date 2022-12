Argentine-France : Benzema, Kanté... Les blessés dans l'avion d'Emmanuel Macron pour la finale ?

Accompagneront-ils Emmanuel Macron pour soutenir les Bleus ? Rien n'est moins sûr, car les joueurs non sélectionnés pour le Mondial demeurent en phase de reprise avec leur club. Et s'ils font le déplacement, rien n'indique qu'ils voyageront dans l'avion présidentiel. Toujours selon nos informations, le président de la République pourrait partir au Qatar plus tôt que prévu afin de participer à une réunion de chefs d'États africains samedi, veille de la finale.