"Honteux", "insupportable" : le gouvernement condamne les insultes racistes visant certains Bleus

"Insupportable". C'est par ces mots qu'Isabelle Rome, la ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, a condamné le racisme dont ont été victimes un certain nombre de joueurs de l'équipe de France après la défaite en finale de Coupe du monde. "Je condamne ces propos avec la plus grande fermeté. Notre devoir est de ne rien laisser passer", a ajouté la ministre sur Twitter.