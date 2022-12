VIDÉO - Coupe du monde 2022 : les visages de Mbappé et Pelé illuminent les tours de Doha

Mbappé, héritier de Pelé ? Au Qatar, on n'hésite pas à dresser un parallèle entre le Roi brésilien et la star de l'équipe de France, qui marque cette coupe du monde de ses coups de génie. Des images similaires des deux joueurs de 1970 et 2022 sont projetées sur les Twin Towers Al Jaber de Lusail, rendant hommage à la légende brésilienne, malade, et faisant de Kylian Mbappé son digne successeur.