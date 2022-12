France-Pologne : Mbappé dans les bras de Giroud, une photo symbolique à plus d'un titre

Leur relation n'a pourtant pas toujours été au beau fixe. Il y a un an et demi, au moment de préparer l'Euro, elle a même été plutôt fraîche. Malgré un doublé face à la Bulgarie (3-0) inscrit dans les dernières minutes, le numéro 9 des Bleus se plaint au micro de la chaîne L'Équipe. "J'ai été discret parce que, des fois, on fait des courses et les ballons n'arrivent pas", lance-t-il pour dénoncer à mots cachés le manque d'altruisme de Kylian Mbappé. "Je ne prétends pas toujours faire les bons appels, mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface."