Imbroglio France-Tunisie : les Bleus ont-ils vraiment perdu ?

"Pour le moment, on est en attente de savoir le règlement. Je n'ai pas la réponse, mais si c'est hors règlement, on a la possibilité évidemment de poser réclamation", déclarait mercredi soir Didier Deschamps, le sélectionneur de l'Équipe de France. Alors, l'arbitre pouvait-il faire appel à l'assistance vidéo, la VAR, aussi tardivement ? "Tant que le jeu n'a pas repris, l'arbitre peut prendre la décision. La reprise du jeu, elle, pour autant, empêche l'arbitre de revenir sur une décision et empêche l'arbitre vidéo d'appeler l'arbitre", explique Franck Schneider, ancien arbitre international. Or, sur les images que montre la vidéo de TF1 en tête de cet article, on voit clairement le jeu reprendre après le but français, car les Tunisiens donnent un coup d'envoi. La fin du match est sifflée juste après.