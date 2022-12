VIDÉO - "Ils chantent plutôt bien !" : au Qatar, Gala prête à monter sur scène pour les Bleus

Le titre ne fait que 3 minutes et 30 secondes. 210 secondes qui ont suffi pour électriser tout le vestiaire des Bleus à l'issue du premier match de la Coupe du Monde... 210 secondes qui suffisent également pour faire danser l'ensemble des Français depuis plusieurs semaines. En quelques jours, la chanson Freed from desire de Gala s'est imposée comme l'hymne de la France durant ce Mondial au Qatar.

Si les paroles ont été quelque peu malmenées par les joueurs et les supporters, la chanteuse ne leur en tient pas rigueur. Au micro de TF1, elle l'assure : "Ils chantent plutôt bien". Il faut dire que la star des années 1990 est heureuse de ce retour en grâce pour une musique finalement taillée (presque sur-mesure) pour le sport.

Et pourtant. La philosophie de ce titre, si l'on s'en tient aux paroles, parait bien éloignée du monde du football. "J’ai écrit la chanson à New York, en observant les disparités entre les riches et les pauvres, entre les puissants et les gens ordinaires, entre les célébrés et les abandonnés", expliquait la chanteuse en 2021 dans un entretien accordé au magazine Trax. "Et j’ai compris une chose : le bonheur est rarement lié à la richesse."

"Cette chanson est, en elle-même, l'essence de mon état d'esprit : la résilience. Donc, quand je vois un joueur marquer un but puis traverser tout le terrain... Ce fut mon état d'esprit ces 25 dernières années", confie l'interprète. D'une certaine manière, elle affirme "ne pas être surprise" par le succès de sa chanson.