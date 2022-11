VIDÉO - "La victoire est méritée" : les Bleus satisfaits après le large succès face à l'Australie

Des félicitations encore plus appuyées par Aurélien Tchouaméni, titulaire au milieu de terrain pour sa première rencontre de Coupe du monde. "La victoire est méritée", a-t-il assuré à notre micro (voir vidéo en tête de cet article). "On voulait gagner ce premier match pour se mettre en confiance, c'est chose faite, même si on a eu une entame un peu compliquée. Notre objectif est de se qualifier, on a gagné une bataille, il faudra gagner la deuxième."

Ce sera face au Danemark, samedi 26 novembre, à 17h (à suivre sur TF1 et en live commenté sur TF1info). Pour l'occasion, l'équipe de France aura la possibilité de se hisser directement en huitièmes de finale, en cas de victoire. "C'est pour ça qu'il était très important de gagner ce premier match", a insisté sur TF1 Olivier Giroud, devenu ce mardi le co-meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France grâce à son doublé.