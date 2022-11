VIDÉO - Coupe du monde : Olivier Giroud fait vibrer "à 100%" son village de Froges

La Coupe du monde commence de la meilleure des manières. Olivier Giroud, qui grâce à ses deux buts face aux Australiens rejoint Thierry Henry en tête du classement des meilleurs buteurs des Bleus, redonne le moral à tous les habitants de son village. "On vibre à 100%, ça nous fait des frissons, des étincelles plein les yeux", s'enthousiasme un ami d'enfance du joueur, Jérôme Battard. "Ça nous fait vraiment du bien, on est tous heureux et on espère vraiment qu'on va aller très loin dans cette Coupe du monde", ajoute une autre habitante de cette commune iséroise d'un peu plus de 3000 habitants.