VIDÉO - Coupe du monde 2022 : revivez la séance de tirs au but fatale à l'équipe de France face à l'Argentine

Les Bleus sont revenus de nulle part pour arracher cette séance. Menée 2-0 avant un doublé de Kylian Mbappé, puis 3-2 en prolongation avant que le numéro 10 tricolore ne transforme son pénalty (3-3), l'équipe de France a poussé l'Argentine aux tirs au but, alors que l'Albiceleste avait déjà une main et demie sur la Coupe du monde. La séance de tirs au but aura douché les espoirs tricolores.