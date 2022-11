VIDÉO – Mondial 2022 : après la victoire face au Danemark (et une soirée de fête), un dimanche calme chez les Bleus

"Il y a de la musique qui est arrivée comme ça dans le vestiaire, je ne sais pas d’où ça vient et on a célébré cette qualification ensemble. On verra si ça se répète. En tout cas, j’espère qu’il y aura d’autres scènes de joie comme ça", a déclaré Raphaël Varane.

Des scènes de joie, il y en a pourtant eu d’autres hier soir, un peu plus tard, lors du retour à l’hôtel. L’occasion de constater que ce France-Danemark éprouvant n’avait pas eu raison d’un Antoine Griezmann bondissant, au sens propre, comme vous pouvez le voir dans notre reportage.