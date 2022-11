VIDÉO - Coupe du monde 2022 : les supporters des Bleus rêvent d'une troisième étoile

La fièvre du ballon rond gagne doucement la ville et notamment les terrains de foot. Depuis quelques jours, le maquillage bleu-blanc-rouge est de sortie chez les licenciés du Stade Marseillais Université Club. Les enfants ne parlent d'ailleurs que du Mondial à venir : "On va gagner, c’est nous les Bleus !" ; "Ils vont réussir à la remporter une deuxième fois d’affilée. Ce ne sera plus vingt ans, mais quatre ans !" Coup d’envoi du tournoi dans onze jours, verdict dans un peu plus d'un mois.