Coupe du monde 2022 : Lucas Hernandez forfait pour le reste de la compétition

"Comme l'ensemble du groupe, joueurs et staff, je suis extrêmement peiné pour Lucas. Nous perdons un élément important. Lucas est un guerrier et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va tout mettre en œuvre pour revenir au premier plan. Je le connais bien : le courage, il l'aura, c'est certain. Au nom du groupe, je lui souhaite le meilleur rétablissement possible", a indiqué Didier Deschamps.

Malheureusement pour le sélectionneur de l’équipe de France, le joueur du Bayern Munich ne peut pas être dans le groupe. Didier Deschamps devra disputer le reste de la Coupe du monde avec 24 joueurs. Dans son groupe, le sélectionneur ne dispose pas d'autres arrières gauches que Théo, joueur de 25 ans au profil plus offensif que son aîné.