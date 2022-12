Coupe du monde 2022 : les quarts de finale, nouveau plafond de verre du Brésil

Toutes les autres Coupes du monde des deux dernières décennies ont connu un dernier carré sans l'équipe la plus sacrée de l'histoire. En 2006, l'équipe de France fait tomber le champion du monde en titre en quarts de finale, grâce au show de Zinédine Zidane et un but de Thierry Henry (1-0). Quatre ans plus tard, les Pays-Bas de Wesley Sneijder renversent à leur tour le Brésil à ce stade de la compétition (2-1).