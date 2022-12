VIDÉO - Sur les lèvres de Didier Deschamps : ce qu'il a dit aux joueurs pendant la finale

En prolongation, Deschamps s’emporte contre ses joueurs. "Frappe ! Bon Dieu, c’est pas possible. Tu m’écoutes pas", crie-t-il à Marcus Thuram. Dans la foulée, Messi et Mbappé se répondent : 3 – 3. Puis les tirs au but. Konaté pris, Deschamps a, lui, du mal à les regarder et accepter les échecs. En chef de file, il aura un petit geste pour chaque joueur. Mais même après dix années à ce poste, dans ce moment-là, il ne peut plus faire grand-chose.