Coupe du monde : comment les Croates espèrent maîtriser Lionel Messi

Pour trouver le bon équilibre, les Croates pourront aussi s'appuyer sur leur dernière confrontation contre les Argentins, en 2018. Lors de la phase de poule de la Coupe du monde 2018, l'équipe au damier avait largement dominé son adversaire (3-0). "C'était un match différent. Ça n'était pas décisif. Demain, ça sera un grand match, surtout pour l'Argentine. On joue pour une finale et personne ne calculera ses efforts", estime toutefois le coach croate."Ils ont plus la pression que nous. Je suis optimiste de nature. J'ai confiance en mes joueurs, en leurs qualités et en leur force de caractère", ajoute-t-il. Le message est passé.