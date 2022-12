Coupe du monde 2022 : trois choses à savoir sur Dominik Livakovic, le héros de la Croatie face au Brésil

Si la mère de Dominik Livakovic est la cousine germaine de Josip Skoblar, une légende du football yougoslave, le football n'a jamais réellement été une affaire de famille. Son père a été secrétaire d’État du ministère de la Mer, des Transports et des Infrastructures de Croatie et sa mère est prof d'anglais. Il y a quelques années, le portier croate a étudié les relations internationales et rien ne le prédestinait à jouer au football. Son grand-père travaillait au club de basket de Zadar.