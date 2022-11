Coupe du monde 2022 : absents en 2018, comment les Pays-Bas se sont-ils relancés ?

Au-delà des résultats, les Pays-Bas ont retrouvé une véritable cohérence tactique. Peu importe le système - tantôt en 4-3-3, tantôt en 3-5-2, tantôt en 3-4-1-2 -, ils ont posé à leurs adversaires une équation impossible à résoudre. Ils appuient d'abord sur une défense solide, exploitant à merveille les qualités des Virgil Van Dijk, Nathan Aké ou encore Matthijs De Ligt. Derrière, les profils sont complémentaires et diversifiés.

La charnière centrale est, en plus, bonifiée par les qualités des joueurs de côté, qui jouent un rôle clé dans l'animation de "LVG". En plus de contribuer à l'imperméabilité de la défense (13 buts encaissés en 15 matchs), ils se montrent décisifs dans la surface adverse. Denzel Demfries compte, par exemple, 3 buts et 2 passes décisives sur cette période. Le seul hic est à rechercher dans les cages, où les Néerlandais manquent de certitudes. D'ailleurs, Remko Pasveer (seulement 2 capes à 39 ans) devrait être titulaire à ce poste, au Qatar.

Un cran plus haut, le rôle du Barcelonais Frenkie De Jong est central pour faire le lien entre défense et attaque. Son activité et sa créativité sont tout simplement indispensables. Le duo de l'Atalanta Teun Koopmeiners et Marten de Roon amènent, eux, de l'équilibre dans un onze résolument bâti pour exploiter au mieux les attaques rapides. À noter aussi la curiosité Xavi Simons (19 ans, 0 sélection), auteur d'une énorme première partie de saison au PSV après son départ du PSG, qui pourrait apporter de la vivacité et de la technique en sortie de banc.