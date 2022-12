En s'affichant avec la Coupe du monde, Messi bat le record de la photo Instagram la plus "likée" de tous les temps

Lionel Messi n'en finit plus de gagner. Âgé de 35 ans, le génie argentin est enfin parvenu à accomplir son rêve de remporter une Coupe du monde. Alors qu'il avait jusque-là collectionné les déceptions dans la compétition, il est cette fois parvenu à aller au bout en domptant une équipe de France résiliente (3-3, 4-2 t.a.b). Le scénario de la finale - probablement l'une des plus grandes de tous les temps - rend son dénouement encore plus beau pour la "Pulga". Accueilli en héros à son retour au pays, Lionel Messi a désormais toute sa place dans le panthéon du football argentin et mondial, aux côtés d'un certain Diego Maradona.