VIDÉO - Un problème Pavard ? Les explications de Didier Deschamps sur TF1

Le natif de Maubeuge (Nord), 47 sélections, a-t-il un pépin physique ? A priori, non, même si Didier Deschamps "ne veut pas rentrer dans le détail". "Il n'est pas heureux de cette situation, j'ai eu plusieurs échanges avec lui, aujourd'hui encore", a poursuivi le sélectionneur tricolore. "Je ne veux pas le culpabiliser, il sait très bien pourquoi, et le premier match n'a pas aidé à avoir de la confiance pour lui." Pas certain que la situation s'améliore d'ici à dimanche, et le huitième de finale face à la Pologne (en direct à 16h sur TF1 et TF1info).