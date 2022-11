Pour les Bleus, ça sera la Pologne en 8es de finale

Les joueurs de Didier Deschamps sont fixés. Bousculés et battus par la Tunisie plus tôt dans la journée, ils ont pourtant validé la première place de leur groupe. Cet accessit permet aux Bleus d'éviter l'Argentine, victorieuse quelques heures plus tard de la Pologne (2-0), première du groupe C. C'est donc la Pologne que la France affrontera au tour suivant. Ce sera seulement le deuxième affrontement entre les deux pays dans un tournoi majeur. Le précédent remonte à un match pour la troisième place lors de la Coupe du monde 1982 (défaite 2-3).