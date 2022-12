"Une super bande de potes" : l'ambiance au beau fixe dans le groupe France avant l'Angleterre

"On a un groupe qui vit bien, qui communique beaucoup", raconte Jules Koundé au micro de Téléfoot. "Le groupe est joyeux, tout le monde parle avec tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'en faire partie." "Il faut insister sur la solidarité et l'union dans cette équipe", a mis en avant Adrien Rabiot après la victoire face à la Pologne (3-1), dimanche. "C'est ce qui fait notre force. Si on continue comme ça, il peut y avoir de belles choses."