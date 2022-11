VIDÉO - États-Unis-Pays de Galles : Gareth Bale répond à Timothy Weah, revivez les buts

C'était un duel d'outsiders ce lundi soir entre les États-Unis et le Pays de Galles. Quelques heures après la large victoire de l'Angleterre face à l'Iran (6-2), les deux sélections avaient un coup à jouer et pouvaient prendre une option sur la qualification en huitièmes de finale. Il n'en sera finalement rien, Américains et Gallois se sont neutralisés, le premier match nul du mondial qatari (1-1).

Timothy Weah avait pourtant mis la "Team USA" sur la bonne voie. Peu après la demi-heure de jeu, Christian Pulisic transperce le milieu de terrain gallois, avant de servir dans le bon tempo Timothy Weah. À la limite du hors-jeu, le Lillois récupère le cuir en pleine surface, évite le tacle de Shay Williams, et trompe le portier Wayne Hennessey d'un extérieur du pied droit au niveau de point de penalty (voir vidéo ci-dessous). Le fils de George Weah, 22 ans, vient célébrer au poteau de corner, lui qui a inscrit deux buts lors de ses quatre derniers matchs avec les États-Unis, alors qu'il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison avec le Losc en Ligue 1.