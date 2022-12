"Il m’a brulé les jambes" : face à Kylian Mbappé, le Polonais Matty Cash a vécu un véritable calvaire

Surtout, l'intensité et la multiplicité des courses du joueur formé à l'AS Monaco ont fini par user la défense adverse. Et inexorablement ouvrir des espaces qu'il a parfaitement exploités. Deux frappes surpuissantes et un doublé plus tard (74', 90'+1), le match était plié. Malgré sa préparation, Matty Cash a fini par déposer les armes. "J’ai passé l’après-midi à regarder des vidéos de lui. Je savais que ce serait difficile mais quand il s’arrête puis démarre, je n’ai jamais rien vu d’aussi rapide", témoigne le latéral polonais, dans les colonnes du Guardian. "Je regardais les vidéos allongé dans mon lit, mais pendant le match, il m’a brûlé les jambes", plaisante-t-il. "Je ne savais pas si je devais l’attendre ou le presser [...] J’ai fait tout ce que j’ai pu, et je pense que je m’en suis bien tiré", ajoute le joueur naturalisé en 2021.