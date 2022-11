Mondial 2022 : regardez le but historique du Canadien Alphonso Davies contre la Croatie

Alphonso Davies a marqué le tout premier but du Canada dans l’histoire de la Coupe du monde en ouvrant le score lors de la rencontre Canada-Croatie, après 68 secondes de jeu. En plus d’avoir inscrit le premier but de l’histoire de son pays, le joueur du Bayern Munich a marqué le but le plus rapide de cette Coupe du monde 2022.

Le précédent détenteur était le Néerlandais Cody Gakpo, auteur d’un but à la 6e minute lors du match entre les Pays-Bas et l’Équateur (1-1).