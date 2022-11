Coupe du monde 2022 : qui est Ghanim al-Muftah, star de la cérémonie d’ouverture avec Morgan Freeman ?

Il ne cache rien non plus de son quotidien et de ses difficultés. La vidéo sur laquelle il montre sa méthode pour entrer dans sa voiture cumule plus de 6 millions de vues sur TikTok. Son état d’esprit toujours positif enthousiasme les internautes. Ils sont plus de 3 millions à le suivre sur Instagram, près d’un million sur YouTube. Des statistiques qui devraient grimper davantage après son apparition lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde.