Tunisie-France : pourquoi la VAR n’avait pas le droit de revenir sur le but d’Antoine Griezmann ?

Après un moment de délibération, alors que les caméras de télévision étaient déjà sur la pelouse, le verdict tombe : le but de l’attaquant français est refusé pour une position de hors-jeu. Une décision surprenante, aux yeux des Français, mais également sur l'emploi de la VAR : selon les règlements, il n’est plus possible de revenir sur une action passée avec la VAR une fois que le jeu a repris son cours. Dans le cas d’un but, comme ce fût le cas pour Antoine Griezmann, une fois l’engagement effectué, impossible de faire marche arrière. En revanche, l'appel à l'assistance vidéo aurait été possible si l'arbitre avait sifflé le coup de sifflet final immédiatement après le but de l'attaquant.

D’après l’International Football Association Board, qui détermine et fait évoluer les règles de jeu du football, le recours à la VAR après la reprise du jeu n’est possible qu'à une seule condition : "si le jeu a été arrêté et a repris, l'arbitre ne pourra pas procéder à une révision, sauf en cas d'erreur d'identité ou d'expulsion potentielle liée à un comportement violent, à un crachat, à une morsure ou à une et/ou plusieurs actions extrêmement offensantes, insultantes et/ou abusives", comme l'explique l’article 1.10 concernant l’emploi de l’analyse vidéo. Un fait également confirmé par l'ancien arbitre français Frank Schneider durant le Mag' sur TF1.