VIDÉO - Argentine-France : de Nantes à Toulon, les supporters sont passés par toutes les couleurs

Il y a des moments où plus aucun mot ne sort. Comment décrire la déception, la tristesse quand on a tellement espéré une victoire. "On y a tous cru jusqu'à la fin. C'est vraiment dégoûtant de perdre comme ça", confie l'un des supporters réunis dans une salle de Mâcon, le fief d'Antoine Griezmann, au micro de TF1. "C'était un match de folie, on méritait de gagner", assure un autre fan du ballon rond.

À Paris, pourtant, les Français étaient surmotivés au moment du coup d'envoi. Durant plus de deux heures, ils ont tout donné partout dans le pays. Dans un bar parisien, le supplice a commencé dès la 23ᵉ minute et l'ouverture du score par Lionel Messi, sur penalty. Treize minutes plus tard, Angel di Maria enfonce le clou et les supporters n'ont plus sont dans un état unanime : "On est mal".

Dans la cité phocéenne, malgré le score - longtemps bloqué à 2-0 - l'espoir n'a pas quitté les supporters. Durant la deuxième mi-temps, les Français se réveillent et Kylian Mbappé permet aux Bleus de revenir au score. Un doublé en 97 secondes qui réchauffe l'atmosphère dans la station du Grand Bornand. Malgré les 0°C au thermomètre, la chaleur (humaine) est bien là.