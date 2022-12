VIDÉO - Coupe du monde 2022 : Emmanuel Macron réconforte Kylian Mbappé sur la pelouse

La défaite est cruelle et se lit sur le visage de tous les joueurs français. L'équipe de France a rendu son titre mondial ce dimanche en s'inclinant en finale face à l'Argentine, à l'issue d'une terrible séance de tirs au but (3-3, 4-2 t.a.b.). Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, a pourtant longtemps permis aux Bleus d'espérer une troisième étoile. En deux minutes, le numéro 10 tricolore a arraché une prolongation (2-2), puis une séance de tirs au but (3-3). Cela n'aura pas suffi.