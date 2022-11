VIDÉO - L’extérieur du pied de Morata, la lucarne de Füllkrug… Revivez les buts d’Espagne-Allemagne

Après un début de match qui a vu les deux équipes manquer d’efficacité dans le dernier geste, c’est en deuxième période que les deux équipes ont réveillé les spectateurs du stade Al-Bayt à Al-Khor. Lancé sur le côté gauche de la pelouse, Jordi Alba a pris le temps de se mettre sur son bon pied pour centrer en direction du premier poteau. Álvaro Morata a réussi à devancer Niklas Süle pour couper la trajectoire du ballon et marquer le premier but de ce match grâce à un extérieur du pied droit (62e). Álvaro Morata est devenu le sixième joueur de l’histoire de la Coupe du monde à marquer un but lors de deux matchs consécutifs après avoir démarré la rencontre en tant que remplaçant.