Coupe du monde 2022 : France-Argentine, une finale aux airs de revanche

Avant cette finale de la Coupe du monde, l’Argentine et la France ne s’étaient rencontrés qu’à trois reprises dans l’histoire de la compétition. D'abord avec deux matchs remportés par les Sud-Américains en 1930 et 1978 lors de la phase de poule. Et puis le fameux huitième de finale de 2018, ancré dans la mémoire de millions de Français.

Petit retour quatre ans en arrière pour les Bleus et l’Albiceleste, un certain 30 juin 2018, à Kazan, en Russie. Sortis en tête de leur groupe, les hommes de Didier Deschamps défient l’Argentine dès les huitièmes de finale. Après un face-à-face intense, marqué par la sublime demi-volée de Benjamin Pavard, les Bleus viennent à bout de la bande à Messi (4-3). Un moment charnière dans la quête du titre pour l’équipe de France, mais surtout une déconvenue pour les Argentins, qui courent après un sacre depuis 1986.