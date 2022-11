VIDÉO - France-Australie : Giroud égale Thierry Henry, revivez son 51e but avec les Bleus

Tout est parti de Kylian Mbappé. Le numéro 10 des Bleus déboule sur son couloir et adresse un centre, du pied gauche, vers la tête d'Olivier Giroud. À six mètres de la ligne de but, l'avant-centre tricolore reprend de la tête et trompe le portier des Socceroos, Mathew Ryan, qui n'a même pas pris la peine de plonger (voir vidéo en tête de cet article).