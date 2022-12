VIDÉO - France-Maroc : dans l'intimité des Bleus avant la rencontre en demi-finale

Mais il y a aussi toujours autant de travail et de sérieux. Toutefois, quand il faut détendre l'atmosphère, Antoine Griezmann endosse facilement le rôle du boute-en-train. Les Bleus ont donc décidément beaucoup de talents. Et il n'y a pas que dans le foot qu'ils se démarquent : rugby, natation... Entre deux matchs, tous se donnent à fond... ou presque. "Je n'ai pas trop envie de me mouiller les cheveux-là. Elle est un peu fraîche", se plaint ainsi Olivier Giroud dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

L'objectif est de décompresser, de récupérer avant la demi-finale. Et cela concerne aussi Didier Deschamps qui s'attelle à faire des pompes : "J'en ai besoin pour ma tête et pour mon corps. J'aime ça. Il y a quand même de la fatigue psychologique", dit-il. Mais toujours autant de bonnes ondes entre les joueurs, qu'ils soient présents ou absents d'ailleurs. À l'image de Paul Pogba blessé avant la compétition. "Je suis avec vous, je vous donne toute ma force. Toute ma force à ce groupe-là. Ça, c'est mon groupe, ça, c'est mes gars", leur lance-t-il en visio.