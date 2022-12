Mondial 2022 : avant France-Maroc, un "pont aérien" mis en place entre Casablanca et Doha

"À une qualification historique, un dispositif historique", vante la compagnie aérienne. Ce sont près de 30 vols qui seront assurés par des "avions gros porteurs" à la veille et le jour du match entre l'aéroport Mohammed V de Casablanca, la ville la plus peuplée du royaume, et Doha. En espérant que tous les fans pourront embarquer, après quelques couacs à l'aéroport de Casablanca avant le quart de finale samedi contre le Portugal, selon des témoignages d'internautes.