VIDÉO - France-Pologne : arrêté par Lloris, puis à retirer... Revivez le pénalty de Robert Lewandowski

La joie des Tricolores est de courte durée : l'arbitre désigne une deuxième fois le point de pénalty, car Hugo Lloris avait ses deux pieds en dehors de la ligne de but au moment de la frappe de Lewandowski, un geste désormais interdit. Le portier français plonge du même côté, l'attaquant polonais choisit l'opposé et réduit le score (3-1). Un but anecdotique, célébré par Robert Lewandowski, avant que l'arbitre ne renvoie les 22 acteurs aux vestiaires. Et les Bleus en quarts de finale.