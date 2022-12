Joueurs, clubs amateurs… Comment la FFF va-t-elle partager le pactole de la finale ?

Malgré la défaite de l'équipe de France dimanche en finale du Mondial, la Fédération française de football va repartir avec 30 millions de dollars, soient 28,3 millions d'euros, la dotation promise par la Fifa au finaliste (avec en plus d'une indemnité de 1,5 million d'euros pour couvrir les coûts de déplacements). Un sacre aurait rapporté une manne bien supérieure, 42 millions de dollars. Mais les Croates, 3e grâce à leur victoire en petite finale, et leurs adversaires marocains, n'empocheront "que" 27 et 25 millions.