Coupe du monde 2022 : la victoire des Bleus, c'est bon pour le moral !

"Ça faisait du bien puisqu'à un moment, on sortait même de quelques années compliquées. Ça rassemble un peu le peuple, remonte le moral", affirme un client d'un salon de coiffure. De Paris à Montpellier, la France qui l'emporte, ça motive. C'est le cas notamment de Jawad. Il prévoit d'aller jusqu'au Qatar en courant puisqu'il n'a pas le moyen de payer l'avion. Et il s'y prépare. C'est sa façon à lui d'encourager les Bleus. En attendant, les hommes de Didier Deschamps ont déjà repris le chemin de l'entraînement, pour, on espère, de nouvelles émotions à partager.