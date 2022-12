VIDÉO - Mondial 2022 : le coach argentin en larmes dans les bras de Messi après la victoire contre la Croatie

Ainsi, à Buenos Aires, dès le coup de sifflet final, une foule impressionnante a commencé à converger vers l'Obélisque, monument iconique au centre-ville et lieu traditionnel des célébrations. Dans la foule, des drapeaux, des fumigènes, et sur fond de klaxons, entre les chansons, une clameur récurrente : "Messi, Messi".

De l'émotion, il y en avait à Buenos Aires, mais aussi sur le visage de Lionel Scaloni. Le sélectionneur de l’Argentine et Lionel Messi se sont étreints sur la pelouse du Lusail Stadium. Impassible au moment du coup de sifflet final, Scaloni n’a pas réussi à retenir ses larmes lorsqu’il est tombé dans les bras de son joueur. Une séquence émouvante. Dans les vestiaires, après le match, les joueurs argentins ont chanté, dansé et célébré leur qualification en finale de la Coupe du monde, eux qui affronteront le vainqueur du match entre la France et le Maroc, qui se jouera mercredi soir à 20h (en direct sur TF1 et TF1info).