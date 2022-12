VIDÉO - Coupe du monde 2022 : les coulisses du départ des Bleus après leur défaite en finale

Une énorme occasion manquée à la 120e minute et deux tirs au but mal exécutés qui vont, pendant longtemps, habiter les cauchemars des joueurs français... et de leurs supporters. Après la défaite au bout du suspense contre l'Argentine (3-3, 4-2 t.a.b), en finale de la Coupe du monde, les Bleus sont longtemps restés, hagards, sur la pelouse du Lusail Stadium. Personne n’a trouvé les mots pour consoler Kylian Mbappé, auteur d'un triplé et héros malheureux de ce match épique. Pas même le président de la République. "Je lui ai dit qu’il n’avait que 24 ans. Il a fait une finale… et a déjà gagné une Coupe du monde. Franchement, j’étais au moins aussi triste que lui", confie Emmanuel Macron.