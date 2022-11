Mondial 2022 : les téléspectateurs allemands boycottent-ils vraiment la Coupe du monde ?

Peut-on à coup sûr parler d'un "effet boycott" ? Les spécialistes de l'audiovisuel en Allemagne confirment que la dénonciation du mondial au Qatar joue un rôle dans ces chiffres en berne. Pour autant, il serait réducteur d'attribuer à ce seul mouvement de contestation la baisse du nombre de téléspectateurs. L'époque de l'année joue en effet un rôle, estiment les observateurs : le journal Bild glisse que les matches se déroulent pour la première fois à cette époque de l'année, et que "le marché de Noël pourrait attirer certaines personnes un peu plus que le football". L'horaire et le jour de la rencontre face au Japon, un mercredi à 14 heures, n'a pas non plus aidé à mobiliser les foules. Des arguments qui s'entendent, même si l'on constate que l'ensemble des rencontres voient leurs audiences et les parts de marché baisser par rapport à 2018, quels que soient l'horaire de diffusion et les affiches proposées.

Dans la presse, on explique la chute d'intérêt pour le Mondial par un autre facteur. Plusieurs médias rapportent que les chiffres communiqués sont très probablement sous-évalués, la faute à l'absence de comptabilisation des visionnages en streaming, pourtant très développés. La plateforme MagentaTV diffuse outre-Rhin l'ensemble des matches, mais elle se refuse pour le moment de s'exprimer sur le succès de chaque rencontre.

De la même manière, les internautes qui consultent les chaînes des diffuseurs depuis leurs sites internets ne sont pas davantage comptabilisés. Pour le match face à l'Espagne, "l'audience réelle a très certainement été bien supérieure à 20 millions", estime le tabloïd Express, basé à Cologne. Une hypothèse reprise par d'autres médias, soulignant que de nombreux fans de football se trouvent pour beaucoup sur leur lieu de travail au moment des matches. Il apparaît ainsi très probable qu'une part non négligeable d'entre eux se tournent vers une consultation sur mobile ou sur ordinateur.

En résumé, on constate donc que les audiences du mondial au Qatar sont en baisse en Allemagne par rapport à l'édition 2018 en Russie. Les écarts, qui se chiffrent souvent en millions de téléspectateurs, doivent toutefois être nuancés puisque le déroulement de la compétition en cette fin d'année s'ajoute au fait que les données relayées n'incluent pas celles relatives aux supporters suivant les rencontres en streaming. L'effet d'un boycott, assez largement admis par les observateurs en Allemagne, se révèle ainsi à modérer en partie.