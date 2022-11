Coupe du monde : heurts à Bruxelles après la victoire du Maroc contre la Belgique

Les habitants et supporteurs ont été tenus à distance des zones sensibles. "Je condamne avec la plus grande fermeté les incidents de cet après-midi. La police est déjà intervenue fermement. Je déconseille donc aux supporters de venir dans le centre-ville. La police engage tous ses moyens pour maintenir l'ordre public", a réagi le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, sur Twitter. "J'ai donné ordre à la police de procéder à des arrestations administratives des fauteurs de troubles", a-t-il ajouté. Des stations de métro ont été fermées et des rues bloquées pour limiter les attroupements.