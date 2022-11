Coupe du monde : le gardien marocain remplacé in extremis après les hymnes

"J'ai pris des médicaments, mais avant le début du match, j'ai ressenti un vertige. Et comme on ne voulait pas avoir un changement en cours de jeu, on a pris la décision de me faire sortir et de faire jouer le match à Munir, et Dieu merci, tout s'est bien passé", a-t-il ajouté.

Munir a gardé sa cage vierge, et la victoire permet aux Marocains de compter quatre points, et d'entrevoir la qualification pour les huitièmes de finale, qu'ils devront toutefois confirmer lors de leur dernier match de groupe contre le Canada dans quatre jours.